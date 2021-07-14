«علشان الإنترنت».. 4 مستندات و3 إجراءات لتركيب التليفون الأرضي

رغم انتشار الهواتف المحمولة، يضطر عدد كبير من المواطنين إلى إدخال التليفونات الأرضية، لأنها أصبحت شرطًا أساسيًا للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، والذي أصبح لا غنى عنه في أي بيت مصري.

وتستعرض «الوطن» الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على تلك الخدمة في السطور التالية:

الإجراءات

1) التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة المصرية للاتصالات.

2) ملء استمارة طلب خط تليفون.

3) صورة من بطاقة إثبات الشخصية.

المستندات المطلوبة

1) مستند تحقيق الشخصية وصورة منه، سواء بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر، أو رخصة سلاح، أو رخصة قيادة .

2) أن يكون العنوان الموضح في مستند تحقيق الشخصية هو نفسه عنوان تركيب التليفون الأرضي.

3) عقد ملكية أو عقد إيجار قديم للشقة موثق، أو إيصال مرافق كهرباء، أو مياه، أوغاز باسم صاحب الخط وصورة منه.

4) في حال عدم وجود الشخص بنفسه يمكن أن ينوب عنه شخص آخر بموجب توكيل رسمي وصورة البطاقة الشخصية وصورة عقد إيجار.

بعد تجهيز المستندات المطلوبة يتم تسليمها إلى الموظف المختص في السنترال التابع للشركة المصرية للاتصالات، للنظر في طلب الخدمة ، والتأكد من وجود خطوط أرضية متوفرة ، مقابل رسوم تصل حوالي 136 جنيه مصري، ويتم التواصل مع العميل خلال فترة زمنية لا تقل عن أسبوع.

وكان مجلس الوزراء قد أوكل للشركة المصرية للإتصالات مهمة، تنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية، وذلك في إطار مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية بطلب من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف مشروع الرقمنة إلى تعميم التحول الرقمي على مستوى محافظات الجمهورية، ونشر الخدمات المميكنة والتي بدأت بمشروع بوابة مصر الرقمية.