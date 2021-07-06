الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021

يبحث قطاع عريض من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، التي تم إصدرها مطلع شهر يوليو الجاري، حيث تتيح الشركة المصرية للاتصالات لعملائها إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي، ودفعها إلكترونيًا أيضا.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» للمواطنين على مدار الساعة، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة، وطرق سداد الفاتورة من المنزل في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الاتصالات

ويستطيع المواطن الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021 وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــا.

ثم يقوم بإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على خانة «اظهر الفواتير»، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي هاتفيا

وعن الطريقة الأخرى للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي وذلك من خلال الاتصال على الرقم الساخن الخاص بالشركة على 19777، ثم اتباع الخطوات الخاصة بإدخال كود المنطقة ورقم الهاتف، ويمكن من خلالها معرفة قيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

ووفقا للشركة المصرية للإتصالات، فإن هناك عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي وهي:

1- من خلال منافذها في مختلف أنحاء الجمهورية، أو منافذ فوري، منافذ أمان، منافذ خدماتي، منافذ مصاري، كما يمكن ذلك من خلال مكاتب البريد المصري في جميع محافظات الجمهورية.

2- كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، وإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، والضغط على خانة «أظهر الفواتير»، وللدفع يتم الضغط على خانة اختر للسداد وإضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على خانة «سدد»، وبعدها يتم اختيار طريقة الدفع سواء كانت بالفيزا أو الماستر كارد.