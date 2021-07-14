اخفوا الجثة في ديب فريز.. تفاصيل قتل عمار ضحية غدر الجيران بالخانكة

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة مقتل الطفل عمار رجب بقرية القلج مركز الخانكة علي يد جارته وقيام زوجها وأبنيها بالتستر عليها وإخفاء جثته بسبب خلافات ول مبلغ 8 آلاف جنيه بين والدة المجني عليه والمتهمه الأولي، عن تفاصيل جديدة أدلي بها المتهمون خلال تمثيل الجريمة بموقع الحادث حيث كاد أن يفتك بهم الاهالي ولكن أجهزة الأمن سيطرت على الموقف.

دلت التحقيقات والتحريات أن تفاصيل الحادث وقعت الخميس الماضي حيث أكدت المتهمة الأولي «ستيتته.ع»، 45 سنة أ الجريمة بسبب خلاف مالي بينها وبين أسرة المجني عليه ووالدته بسبب 8 آلاف جنيه قيمة جمعية حيث رفضت رد المبالغ المالية المستحقة عليها لوالدة المجني عليه فعقدت العزم على التخلص من الطفل عمار أبن جارتها انتقاماً منها.

المتهمو تكشف كيفية إستدراج الطفل عمار وقتله وإخفاء جثته

أوضحت المتهمه في إعترافاتها في قضية عمار ضحية غدر الجيران بالخانكة أنها قامت باستدراج الطفل حال لهوه فى الشارع لإعتيادها على الاستعانة به في قضاء حوائجها وشراء المستلزمات لهاوفور دخوله قامت بطعنه فى رقبته مما أدى لوفاته فـى الحال.

وأضافت أنها تخلصت من آثار الدماء وقامت بوضع جثمانه داخل «ديب فريزر» تمتلكه بالشقة وعقب عودة نجليها وزوجها ساعداها صباح اليوم التالى في التخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور سكنهم تمهيدا لمحاولة التخلص من الجثة في الصرف الصحي بعيدا عن المنزل حتي لايكون لها أثر ولكن تم كشف مخططهم وضبطهم.

تجديد حبس المتهمين بقتل عمار ضحية غدر الجيران بالخانكة

فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة تجديد حبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات في واقعة ضحية غدر الجيران الطفل عمار ووجهت لهم النيابة تهم القتل العمد والتستر وإخفاء جثة.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة اختفاء الطفل عمار رجب 6 سنوات بقرية القلج مركز الخانكة حيث تبين أن وراء الواقعة جارة المجني عليه وصديقة والدته التي إستدرجته لمنزلها وقامت بقتله بطريقة بشعة واحتفظت بجثته فى ديب فريزر ثم استعانت بنجليها للتخلص منها حيث جري ضبطها وابنيها.

يذكر أن مركز شرطة الخانكة بالقليوبية تلقى بلاغا من رجب رشوان ميكانيكى سيارات 39 سنة بغياب نجله عمار 6 سنوات عقب خروجه للهو بالشارع أمام مسكنه.