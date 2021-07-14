حبس مدير المصحة ومالكها وصاحب العقار في واقعة غرق شقيق رامي صبري

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب مصحة الإدمان التي هرب منها كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وشمل القرار حبس مدير المصحة ومالك العقار، بتهمة إدارة مشنأة طبية دون تراخيص وتعريض حياة المرضى للخطر، حيث أوضحت التحقيقات أنّ النيابة العامة كلفت إدارة العلاج الحر، بمعاينة المنشأة للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية، وسألت النيابة العامة والد المتوفى واثنين عاوناه لإيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن أبصرا غرقه.

كما سألت النيابة العامة، مجري التحريات، الذي أكد غرق المتوفى أثناء هروبه من مصحة كائنة بعقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا بنقابة الأطباء، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر، وأمرت النيابة العامة بضبط الثلاثة لاستجوابهم.

القبض على المتهمين في واقعة غرق شقيق رامي صبري

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على مالك مصحة الإدمان التي هرب منها شقيق الفنان رامي صبري ومديرها، وجرى اقتيادهما إلى النيابة العامة لاستجوابهما بشأن إدارة منشأة طبية دون ترخيص وتعريض حياة المرضى للخطر، وناظرت النيابة العامة جثمان الشاب، وعاينت المصحة المذكورة، بعد أن تلقت بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا بترعة المريوطية، حال هروبه من مركز غير مرخص له لعلاج الإدمان.

يوم هروب شقيق رامي صبري

أوضحت التحقيقات أنّ الشاب كريم صبري، هرب من مصحة الإدمان في اليوم التالي لاحتجازه بها، وتوفي غرقًا خلال محاولته عبور ترعة المريوطية، وبيّنت التحقيقات أنّه عقِبَ عِلْم ذوي المتوفى كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري بتعاطيه موادَّ مخدِّرة، سعوا إلى علاجه، وأودعوه لذلك بمصحة خاصة غير مرخص لها لعلاج الإدمان.