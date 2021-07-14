ارتفاع ضحايا حادث حافلة باكستان إلى 13 قتيلا بينهم 9 صينيين

ارتفاع ضحايا حادث سقوط حافلة في باكستان إلى 13 قتيلًا، بينهم 9 صينين، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس»، فيما وصف مستشار رئيس الوزراء الباكستاني الحادث بـ«الإرهابي».

وقال مسؤولون إن حافلة تقل عمال بناء صينيين وباكستانيين على طريق جبلي زلق في شمال غربي باكستان سقطت في واد، الأربعاء.

وقال عارف جاويد، نائب مفوض المنطقة، إن ما لا يقل عن 36 شخصًا أصيبوا أيضًا في الحادث الذي يبدو أنه وقع في منطقة كوهيستان بإقليم خيبر باختونخوا.

وقع الحادث على طريق زلق بعد هطول أمطار ليلية، لكن المسؤولين الباكستانيين ما زالوا يحققون، وقالت السفارة الصينية في بيان إن الحافلة تعرضت للهجوم.

ويساعد مهندسون وعمال بناء صينيون باكستان في بناء سد في كوهستان. وقال جاويد إن عمال البناء الباكستانيين والصينيين كانوا في طريقهم إلى موقع المشروع عندما وقع الحادث.

وقال عاصم عباسي، مساعد مفوض الحكومة في كوهستان، إن السلطات تعتقد أن الحادث لم يكن مدبرًا لكنها تحقق فيما إذا كان هناك نوع من الانفجار في الحافلة. وأضاف أن اسطوانة غاز ربما انفجرت ومن المحتمل أنه كانت هناك مادة متفجرة في المركبة. وغالبًا ما يستخدم المهندسون المتفجرات في مشاريع البناء.

وقال «حتى الآن لسنا متأكدين مما إذا كان هناك انفجار في الحافلة، لكن الحافلة سقطت في واد ويبدو أن ذلك كانت حادثًا».

ووصفت السفارة الصينية في بيان الحادث بأنه «هجوم».

وقال البيان «في الآونة الأخيرة، تعرض عمالنا في مشروع معين في باكستان للهجوم وسقط منهم قتلى وجرحى. لقد أخطرنا المواطنين الصينيين في باكستان بضرورة تجنب المغامرة بالخروج، ما لم يكن ذلك مطلوبًا من جهة العمل وإيلاء أهمية خاصة لسلامتهم».

فيما قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني، إن حادث الحافلة يستهدف الإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع الصين، واصفًا الحادث بـ«الإرهابي».