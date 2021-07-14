عاجل.. طالبان تعلن سيطرتها على معبر حدودي مع باكستان

أعلنت حركة «طالبان» الإرهابية السيطرة على معبر حدودي رئيسي مع باكستان، وفقًا لما أعلنته «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وعلى جانب آخر كان قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال أوستن ميلر، قد تنحى عن القيادة وغادر البلاد في هدوء، في خطوة رمزية لانتهاء أطول حروب الولايات المتحدة، وتعهد في كلمة ألقاها أمام حشد صغير خارج مقره العسكري في العاصمة الأفغانية «كابول»، بعدم نسيان من لاقوا حتفهم في القتال.

ودعا ميلر، حركة «طالبان» إلى وقف موجة الهجمات العنيفة التي منحتها السيطرة على مساحات من الأراضي أكبر من أي وقت مضى منذ اندلاع الشرارة الأولى للصراع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.