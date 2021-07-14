تداول 262 ألف طن بضائع عبر 30 سفينة في ميناء الإسكندرية

أكدت هيئة ميناء الإسكندرية، على انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة، مع وجود نشاط ملحوظ في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 262 ألف طن تقريبا وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2921 حاوية مكافئة.

تفريغ 30 سفينة في هيئة ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 44 سفينة خلال 48 ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 30 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 10648 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هيئة ميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق، شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفقد ميناء الإسكندرية، وأكد على أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية واطمأن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش تفقده ميناء الإسكندرية، أنه اطمأن على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية، وفقا للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.