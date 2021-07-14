وفاة طفل في حريق مطعم بأوسيم

قالت مصادر أمنية، إن طفلًا لقي مصرعه متأثرًا بإصابته في حريق داخل مطعم في أوسيم ، وتبين من التحقيقات أن الطفل عمره 15 عامًا من العاملين في المطعم.

وأضافت التحقيقات أن الطفل أصيب خلال الحريق قبل 3 أيام، ونقل إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج لكنه مات خلال وجوده في غرفة الرعاية المركزة متأثرًا بإصابته.

وتواصل جهات التحقيق سماع أقوال مالك المطعم، بعد وفاة الطفل لتحديد المسؤولية القانونية، وتسلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت أن النيران شبت في المطعم، وأن الحريق تسبب في حدوث تلفيات بالغة في المطعم، وأصاب الطفل الذي توفي بعد نحو 72 ساعة من الحادث.