17 مصابا في حريق مطعم أبوقرقاص بالمنيا

أُصيب 17 شخصا فى حريق إندلع داخل مطعم بشارع الجمهورية بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، وجري الدفع بـ 9 سيارات من قوات الدفاع المدني إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران التي امتدت إلي 4 محلات مجاورة.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث حريق هائل داخل مطعم بشارع الجمهورية بمركز أبوقرقاص.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد خالد مخلوف والعقيد مصطفي دعبس رئيس قسم الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بسبب انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم مما أدي إلي إمتداد النيران إلي 3 محلات «ملابس وخردوات ومطعم» وحدثت تلفيات كبيرة.

كما تسبب الحريق فى حالة من الفزع بين الأهالي نتيجة دوي الانفجار والدخان الكثيف، وتم الدفع ب 9 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى بمحيط المكان والسيطرة على الحريق وإخماده، وتسبب الحادث في إصابة 17 شخصا بحروق متفرقة بالجسم واختناق، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفي أبوقرقاص العام والمنيا الجامعي لتلقي العلاج.

وقال شهود العيان، إن سكان الشارع سمعوا دوي انفجار قبل اندلاع الحريق، وتجمع عدد من سكان المنطقة بالقرب من مكان الحريق للمشاركة في عملية إخماده، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لإتخاذ اللازم، وعمل كردون أمني بمحيط الحريق لمنع مرور السيارات والمواطنين حفاظا علي سلامتهم.

وانتدبت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات معمل الأدلة الجنائية إلي مكان الحريق لبيان ملابسات الحادث، وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الظروف وحصر التلفيات والخسائر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.