قبل عيد الأضحى.. تحرير 7 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية ببنها

قال الدكتور محمد جودة، مدير الإدارة البيطرية ببندر بنها، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات لمواجهة زيادة المذبوحات خلال تلك الفترة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

وأشار إلى تكثيف المرور على مجازر مدينة بنها، وهي مجازر كفر سعد وكفر الجزار، وتم عمل حملات على محلات الجزارة، وتم ضبط 7 محلات جزارة مخالفة للذبح خارج المجازر الحكومية، 2 بكفر الجزار ومحل في بطا و3 بالحرس الوطني ومحل جزارة بمنشية النور.

وأضاف، أنه سيتم فتح مجازر الحيوانات الحكومية لتوفير خدمة الذبح للأهالي خلال أيام عيد الأضحى المبارك مجانا، موضحا أنه يتم التعامل الفوري مع أي بلاغ أو شكوى خاصة بالمجالات التي تقع تحت اختصاصات الطب البيطري، موضحا أنه تم تفعيل فرقة العمليات للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع مخلفات الذبيح أولا بأول والتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين أعمال المجازر.

شارك في الحملات فريق من الأطباء البيطريين، منهم الدكتورة شيماء توفيق حسن والدكتور سيد فتحي والدكتورة أنوار مصطفى مصيلحي، مدير إدارة مركز بنها البيطرية، وعدد من مفتشي التموين برئاسة جمال عزت سرحان، مدير إدارة تموين بنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك في إطار متابعة سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.