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مجازر القليوبية تستقبل الأضاحي بالمجان والدخول بـ"الكمامة"

كتب:

حسن صالح
12:43 م | الجمعة 31 يوليو 2020
جانب من ذبح الاضاحي بالقليوبية

جانب من ذبح الاضاحي بالقليوبية

بدأت مجازر القليوبية، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، استقبال المواطنين بالمجان لذبح الأضاحي وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وفي مجازر بندر بنها، استقبلت مجازر كفر الجزار وكفر سعد قرابة الـ70 أضحية في الساعات الأولى من أول ايام عيد الأضحى.

وقال الدكتور محمد جودة، مدير إدارة بندر بنها البيطرية، إن مجزري كفر الجزار وكفر سعد ببنها استقبلا المواطنين لذبح الأضاحي، حيث جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية والاجتماعية، وتطبيق ارتداء الكمامات على مرتادي المجزر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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