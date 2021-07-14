عاجل.. وزيرة الصحة: وصول لقاح سبوتنيك الروسي لمصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توفير مليون و660 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا «كوفيد -19» بمصر.

وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء «منذ قليل»: «أنه تم توريد 500 ألف جرعة من لقاح ساينوفاك خلال الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن يتم توريد مليون جرعة منه بنهاية الإسبوع المقبل».

وأشارت «زايد»، إلى أنه تم توريد 210 آلاف جرعة من لقاح سبوتنك، وتم اتمام إجراءات الإفراج الخاصة به من هيئة الدواء، كما سيتم توفير 700 ألف جرعة عن طريق كوفاكس، فيما تم توفير 250 ألف جرعة من لقاح استرازينكا، مضيفة أنه فى مجال التصنيع للقاح المضاد للفيروس فإنه جارى العمل على دراسات الثبات ومقارنات التكافؤ والمتوقع الانتهاء منها ببداية شهر أغسطس وأنه سيتم قريباً توريد 2000 لتر من المواد الخام من أصل 5000 لتر متوقع توريدها شهر يوليو.

ولفتت إلى جهود حملات تطعيم الحصبة فى مصر أثناء جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن نسب التغطية بالتطعيمات الاجبارية لجميع الجرعات الروتينية السبعة وصلت إلى نسبة 95%، حيث تم تطعيم قرابة 17 مليون طفل خلال العام بالجرعات الروتينية السبعة شاملة طعم MMR «الحصبة، الحصبة الألمانى وغدة النكاف» الذى يتم تطعيم الأطفال به مرتين عند سن «12 شهراً + 18 شهراً».