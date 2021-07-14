«الصحة» تطلق فعاليات المشروع القومي للتبرع بالبلازما اليوم

تطلق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فعاليات المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك من مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم بالعجوزة.

ومن المقرر أن تقوم وزيرة الصحة والسكان بالتبرع ببلازما الدم كأول متبرع، فى إطار حث وتشجيع المواطنين على المشاركة في التبرع.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت إن المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال تجميع وتصنيع مشقات البلازما، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي سعت لتوطين هذه الصناعة بهدف تأمين احتياجات المرضى من المستحضرات الدوائية المشتقة من البلازما.

يذكر أن تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا أفادت بخروج 234 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 219525 حالة.

كما أكدت التقارير تسجيل الوزارة 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة ليصل اجمالى الوفيات الى 16412 حالة وفاة.

وخصصت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القنوات الإتصالية بينها وبين المواطنين لاستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بهم الخاصة بفيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية، وقالت الوزارة إنها تجيب على كافة الاستفسارات من خلال مصادرها الرسمية وتواصل رفع اعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا.