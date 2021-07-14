وزيرة الصحة تعلن موعد بدء مبادرة الكشف عن أمراض حديثي الولادة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم تفعيل المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة بكل حضانات الجمهورية خلال الشهر الجاري.

وأضافت الوزيرة، على هامش مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، أنه تم البدء في تجميع عينات الدم بمستشفيات محافظة القاهرة، وذلك للبدء فى تفعيل برنامج حديثي الولادة بالحضانات؛ لاكتشاف 19 مرضا خاصا بالتمثيل الغذائي.

وذكرت «زايد» أنه فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، فإنه سيتم البدء بالمرحلة الأولى من المبادرة، وهي المشروع القومي للتبرع بالبلازما، حيث سيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي نحو 90 كرسي بقدرة تجميعية من 150 ألفًا إلى 200 ألف لتر.