شروط التسجيل للدراسات العليا بكلية السياسة والاقتصاد في الإسكندرية

أعلنت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل لفصل خريف 2021 للعام الجامعي 2021/ 2022، للراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالكلية «دبلوم، ماجستير، دكتوراه»، اعتباراً من غد الخميس الموافق 15 يوليو 2021، ولمدة شهر، حتى 15 أغسطس 2021، مع ضرورة وجود 9 أوراق للتقديم والتسجيل.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية خطوات التقديم وشروط الدراسات العليا في كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية، وذلك وفقاً لما أعلنته الدكتورة شيرين عادل نصير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأكدت «نصير» ضرورة سداد مبلغ 300 جنيه نظير فتح ملف الالتحاق، ويكون السداد بالكارت البنكي، لافتةً إلى أنه لن يلتفت لأي أوراق تقدم للكلية بعد الميعاد المعلن عنه.

خطوات التسجيل في الدراسات العليا لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية

1- تسجيل البيانات على رابط التسجيل http://mis.alexu.edu.eg/umisapp/Registration/PG_ADMISSION.aspx

باختيار «تسجيل جديد» واختيار الدرجة العلمية والمسارالمرغوب فيه.

2- طباعة استمارة التسجيل الالكترونية.

3- تقديم أصول الأوراق لإدارة الدراسات العليا بالكلية مرفقاً معها استمارة التسجيل الالكتروني بعد إستيفاء البيانات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الدراسات العليا لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية

1- استمارة التسجيل الإلكتروني موضحاً بها البرنامج المراد الالتحاق به.

2- أصل المؤهل الجامعي أصل معادلة المجلس الأعلى للجامعات للمؤهل الذي يتطلب ذلك.

3- أصل شهادة الماجستير للطلاب المتقدمين لبرنامج الدكتوراه.

4- أصل بيان درجات المؤهل الجامعي أو الماجستير.

5- أصل شهادة اللغة الإنجليزية للمتقدمين للماجستير أو الدكتوراه، وذلك من إحدى الجهات الآتية:

- IELTS أكاديمي بإجمالي درجات 5 كحد أدنى من المركز البريطاني.

- أو Toefl IBT بإجمالي درجات 61 كحد أدنى من الأميديست.

- أو ITP Toefl بإجمالي درجات 500 كحد أدنى من الأميديست.

- أو AUEPT بإجمالي درجات 70% كحد أدنى من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، علماً بأن مركز خدمة المجتمع بجامعة الاسكندرية قد وقع اتفاقية شراكة مع الأميديست Amideast Egypt لإجراء اختبار ITP Toefl في مركز الخدمة المجتمع.

6- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر

7- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

8- عدد 4 صور ضوئية.

9- صورة المعاملة العسكرية للطلاب الذكور.