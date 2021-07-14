سفير اليابان يتفقد مشروعات «اقتصادية قناة السويس» ببورسعيد 

استقبل اللواء «محمد برايه» نائب رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، «ماسكي نوكي»، سفير اليابان لدى القاهرة، والوفد المرافق له بمقر الهيئة ببورسعيد، اليوم، وذلك للتعرف على مستجدات الأعمال بالمنطقة الاقتصادية والمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع الشمالي من مشروعات تطوير منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وكذلك مايتم بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية بين الجانبين.

في بداية اللقاء رحب نائب رئيس المنطقة الاقتصادية بالسفير والوفد المرافق له معرباً عن سعادته باهتمام اليابان بالمنطقة الاقتصادية وما تقدمه من فرص استثمارية واعدة، وما تتمتع به من مزايا وإعفاءات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول.

عرض تقديمى لفرص الاستثمار بشرق بورسعيد

وخلال اللقاء تم عرض تقديمى عن المنطقة الاقتصادية، وفرص الاستثمار المتاحة بها مع التركيز على مشروعات منطقة شرق بورسعيد المتكاملة والأعمال الجارى تنفيذها، وأعمال البنية التحتية وتحسين التربة وإنشاء ساحة التداول والإجراءات والتنسيقات الجارى تنفيذها لتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد إلى منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وانعكاسه على تنمية سيناء وخلق فرص عمل.

وعقب اللقاء تم تنفيذ زيارة ميدانية لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة «الميناء-المنطقة الصناعية-المناطق اللوجيستية» وتضمنت الزيارة موقع محطة تداول السيارات الجارى تنفيذها بمعرفة تحالف من شركات يابانية «تويوتا-ان واى كى» وشركة فرنسيه بولاريه.

كما تضمنت الزيارة زيارة المطور الصناعى «شركة بورسعيد للتنمية»، وشرح تفصيلى عن المخطط العام لمنطقة المطور والصناعات المستهدف انشائها والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات اليابانية مع التركيز على استهداف واجتذاب صناعة السيارات

سفير اليابان نحرص على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر

من جهته أعرب السفير اليابانى عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية وحرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، وخاصة المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من مزايا واعفاءات تجعلها المنافس الأكبر ضمن المناطق الاقتصادية فى العالم، كما أثنى على المجهودات والانجازات المبذولة من قبل الدولة المصرية فى المشروعات الكبرى التى تقام بالمنطقة.

على جانب آخر استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقطاع الشمالى وفد من متدربى البرنامج الرئاسى فى زيارة للمشروعات بها أول أمس ، حيث زار الوفد ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد للتعرف على مستجدات الاعمال بالمنطقة الاقتصادية من تطوير وإنشاءات وتعاقدات وكذلك زيارة ميناء غرب بورسعيد وتفقد عمليات التطوير الجارية للأرصفة البحرية بالتزامن مع تعميق الغاطس وزيارة موقع محطة الصب السائل الجارى أنشاؤها بالميناء.