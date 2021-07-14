دينا: «ادعو لـ دلال عبدالعزيز ترجع لبيتها وبناتها بالسلامة»

طالبت الفنانة دينا، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي بضرورة الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز، التي مازالت تحت الملاحظة بأحد المستشفيات لمعانتها من تداعيات مابعد التعافي من فيروس كورونا الذي أثر سلبًا على الرئتين وجعلها غير قادرة على التنفس.

الفنانة دينا: «يارب اشفي دلال عبدالعزيز ومدها بالصحة والعافية»

وكتبت الفنانة دينا عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، قائلة: «أرجو منكم الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز، ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بالسلامة، ونتمنى لها الشفاء العاجل، شفاءً لا يغادر سقما وترجع لبناتها دنيا وإيمي بألف سلامة».

وتابعت الفنانة دينا داعية بالشفاء للفنانة دلال عبدالعزيز بقولها: «إلهي اذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، اذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي دلال عبدالعزيز وتمدها بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

دلال عبدالعزيز دخلت وزوجها سمير غانم المستشفى مع بداية شهر مايو الماضي

ومع بداية شهر مايو الماضي، نُقلت الفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها الفنان سمير غانم لأحد المستشفيات لمعاناتهما مع فيروس كورونا، وتواجد كل منهما في مستشفى بعيدًا عن الآخر، خصوصًا مع زيادة معاناة الزوج من أمراض الشيخوخة.

وفي يوم 20 مايو الماضي توفى الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عامًا، الأمر الذي أصاب الوسط الفني بحالة من الحزن، ورغم مرور نحو 50 يوم على الوفاة إلا أن الفنانة دلال عبدالعزيز لم تعلم حتى الآن بخبر رحيل زوجها وشريك دربها، بعد أن حرصت الأسرة والطاقم الطبي على عدم إخبارها منعًا لتدهور حالتها الصحية.