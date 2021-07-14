برتوكول تعاون بين مصر الخير وجامعة بني سويف لدعم بناء قدرات الجمعيات

وقعت مؤسسة مصر الخير وجامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون وشراكة لدعم أنشطة وحدة مصر الخير لبناء قدرات الجمعيات والمنظمات الأهلية لإنفاذ أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث وقّع البرتوكول، الدكتورة إقبال السمالوطي عضو مجلس مؤسسة مصر الخير، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وبحضور الدكتور أبوالحسن عبدالموجود عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، ومحمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الاهلية بمؤسسة مصر الخير.

بروتوكول تعاون وشراكة بين كلية الخدمة الاجتماعية التنموية و«مصر الخير»

من جانبه، قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنّ مجلس جامعة بني سويف وافق خلال جلسته رقم 198، على بروتوكول تعاون وشراكة بين كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بالجامعة ومؤسسة مصر الخير، حيث يأتي البروتوكول ضمن اتجاه الجامعة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أنّ البروتوكول يهدف لتعزيز دور المنظمات الأهلية، لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تحسين بيئة العمل بتلك المنظمات والجمعيات، وتوفير الموارد المتنوعة اللازمة التي تعمل على ازدهار العمل الأهلي، لافتا إلى أنّ مسؤوليات الكلية في إطار الاتفاق، تتمثل في تقديم الدعم الأكاديمي والمراجعة العلمية للمواد التدريبية التي تنتجها وحدة مصر الخير، لبناء قدرات المنظمات الأهلية، مع إمكانية توفير الكلية نخبة من الكوادر الأكاديمية لتنفيذ بعض الأنشطة المشتركة، والتعاون المشترك لإطلاق جائزة سنوية لتحفيز المنظمات الأهلية لتبني مفاهيم الاستدامة.

تأهيل الكوادر العاملة في مجال العمل الأهلي

وقالت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إنّ المؤسسة أطلقت في نهاية 2019 وحدة مصر الخير لبناء قدرات الجمعيات والمنظمات الأهلية، لإنفاذ أجندة التنمية المستدامة 2030، موضحة أنّ الوحدة تقدم مجموعة من الأنشطة تعمل تحت 8 محاور، على رأسها تأهيل الكوادر العاملة في مجال العمل الأهلي بمصر، وأنتجت الوحدة مجموعة من البرامج التدريبية، وفي طريقها لإطلاق منصة تعليمية خاصة للمنظمات الأهلية.

وأضافت أنّ برتوكول التعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، يتضمن اعتماد المناهج التدريبية والمدربين بشكل أكاديمي ومراجعتها، وإصدار الشهادات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ورعاية المنصة التعليمية وأنشطة الوحدة بشكل عام.

من جانبه، أشار الدكتور أبوالحسن عبدالموجود، عميد الكلية، إلى تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، مهمتها الإشراف العام على الأنشطة وتقديم رؤية شاملة للتعاون ووضع خطة لتنفيذ أهداف البروتوكول، وبالتعاون والتنسيق مع شركاء وحدة مصر الخير من جهات محلية ودولية.

وقال محمد ممدوح، رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إنّ التعاون بين مؤسسة مصر الخير وكلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، هو أول تعاون بين جهة أكاديمية ومنظمة أهلية في مجال بناء قدرات الجمعيات الأهلية، ويأتي من أجل زيادة مساهمات المنظمات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساعدتها في تبني نظم إدارية وأساليب عمل حديثة وتطوير ممارستها داخل المجتمع، لتتوافق مع مفاهيم وتطبيقات التنمية المستدامة، موضحا أنّ البروتوكول سيتضمن مستقبلا إطلاق برامج للدراسات العليا المهنية في مجال تطوير العمل الأهلي بمصر.

وأشار إلى أنّ وحدة مصر الخير لبناء قدرات الجمعيات والمنظمات الأهلية لإنفاذ أجندة التنمية المستدامة 2030، تعمل تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.