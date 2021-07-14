بدأت على «فيسبوك» وانتهت خلف جدران السجن.. حبس قبطان بحري وسائق وزوجته

قبطان بحري سابق وقع فريسة لرغباته الشاذة مع شخص تعرف عليه عبر الإنترنت، وبعد عامين من علاقتها، قام الأخير بابتزاز القبطان بعد إغرائه برفقة زوجته، وإرغامه على توقيع إيصالات أمانة، نظير عدم إفشاء سره.

حبس المتهمين الثلاثة

القصة التي أصبحت حديث الشارع السكندري، بدايتها إخطار تلقاه اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من المدعو «م.ه.م»، قبطان بحري سابق، بقيام كل من «م.أ.ج» سائق، وزوجته «ه.ر.ع»، ربة منزل، بسرقته وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة والاستيلاء على مبالغ مالية.

وقررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد قاسم، مدير النيابة، حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التشديد على سرعة طلب تحريات المباحث، وسؤال شهود العيان محل الواقعة؛ لضم أقوالهم في القضية التي حملت رقم 14788 لسنة 2021 جنح قسم العامرية أول.

من وسائل التواصل الاجتماعي إلى المنزل.. بداية قصة القبطان البحري والسائق

ووفقًا للتحقيقات، فإن الواقعة بدأت منذ عامين عندما تعرف القبطان البحري السابق على ذلك السائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مع وجود محادثات جنسية شاذة عن طريق الهاتف، التي تطورت إلى لقاءات داخل منزل المتهم الأول ومواقعته في وجود المتهمة الثانية زوجته، وتصوير فيديوهات لتلك العلاقة الشاذة بينهما على الهاتف المحمول.

فاعتاد المجني عليه الذهاب إلى محل سكن المتهم لممارسة الشذوذ الجنسي معه من قبل المتهم الأول بمنطقة شاطئ الصفا دائرة القسم وذلك مقابل مبالغ مالية.

مساومة مالية بسبب علاقة الشذوذ.. 6 إيصالات أمانة و41 ألف جنيه

وإثر ذلك أجبر المتهم الأول وزوجته، المجني عليه على التوقيع على 6 إيصالات أمانة على بياض واستوليا منه على مبلغ مالي وقدره 41 ألف جنيه وهاتف محمول.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم والتحفظ بحوزتهما على مبلغ مالي وقدره 36 ألف جنيه والهاتف المحمول، 6 إيصالات أمانة محل الواقعة، حيث تم تحرير المحضر بقسم شرطة العامرية أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.