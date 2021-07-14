أغنية بحبك لتامر حسني من فيلم مش أنا تحقق مليون مشاهدة في 24 ساعة

حققت أغنية بحبك لتامر حسني من فيلم مش أنا، نجاحًا كبيرًا على مدار الساعات الماضية التي تلت طرحها للمرة الأولى عبر القناة الرسمية للفنان تامر حسني على «يوتيوب»، حيث حققت خلال 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

أغنية بحبك لتامر حسني من فيلم مش أنا، كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما، وجاءت ضمن أحداث فيلم «مش أنا» للمخرجة سارة وفيق، وتضمن الفيلم عددًا من الأغاني التي قدمها تامر حسني للمرة الأولى، من بينها أغنية «مش تمثال» كلمات محمد الآياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع علي فتح الله.

أغنية بحبك لتامر حسني من فيلم مش أنا

كلمات أغنية بحبك لتامر حسني

تعالي هنا بقولك إيه.. قلبي ازاي كدة ريحتيه

عارفه بحس معاكي بايه.. حياة

طمنتيني على عمري يا هديتي على طول صبري

كفاية اسم يصونك حلاه

وفيكي سبيني شوية أحب أنا فيكي

عمر الواحد مش هيكفيكي.. أحبك فيه.. بحبك

وليالي عارفة إني بشوفك كدة جيالي

أول حاجة بتيجي في بالي أقولك إيه بحبك

قربك ليا بيدفي خلي ايديكي على كتفي

شكلك حلو أوي في حضني

وفيكي سبيني شوية أحب أنا فيكي

عمر الواحد مش هيكفيكي..أحبك فيه بحبك

وليالي عارفة أني بشوفك كدة جيالي

أول حاجة بتيجي في بال

يأقولك إيه بحبك

فيلم «مش أنا»

«مش أنا» تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وبطولة عدد من النجوم، من بينهم تامر حسني، وماجد الكدواني، وحلا شيحة، إضافة إلى سوسن بدر، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات قدرت بـ25 مليون جنيه على مدار 3 أسابيع في دور العرض السينمائي، احتفظ خلالها بالصدارة على مدار أسبوعين.