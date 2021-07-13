تعرف على أبرز ما قاله تامر حسني أمس في الفضائيات

حل الفنان تامر حسني ضيفا على أحد البرامج الفضائية أمس، بمناسبة عرض فيلمه الجديد «مش أنا»، والذى يقوم ببطولته برفقة ماجد الكدواني وحلا شيحا.

تامر حسني: كنت بتذل لحلمي ومعنديش مشكلة

وأطلق تامر حسني خلال الحلقة عدد من التصريحات الهامة عن مشواره الفني والتى جاء أهمها بنحو.

- سمعت كلام مهين في بداية مشواري الفني، وكنت بقول ماشي هقبلها لأني كنت بتذل لحلمي ومعنديش مشكلة المهم أوصل وهوصل يعني هوصل.

تامر حسني: عدى عليا سنين مش لاقي أكل

- منذ بدايتي الفنية وأنا حاسس بالشباب جدا وأنا واحد كنت من فترة مكنتش بقول الظروف لكن كان عندي الظروف كلها ومكنش معايا فلوس وكان عندي مشاكل أسرية ومش لاقي أكل ومش عارف أروح.

- انا كشخص تامر حسني عدى عليا سنين مش لاقي أكل وكان لازم أدور على طريق لأن كان قراري.

- بحب أقدم شخصيات جديدة فى أعمالي لأن ده دوري الحقيقي ولما عملت فيلم عمر وسلمى المخرج كان جديد وفيلم البدلة كان مخرج جديد على السينما.

- محمد سامي المخرج الذى يعد واحدا من أهم مخرجين الساحة كان من ترشيحي فى مسلسل أدم رغم أن وقتها تم رفضه من قبل شركة الإنتاج.

- بغير غيرة فنية وهي غيرة صحية، لأن عشان تطور نفسك لازم تغير وتبقى مصاحبة بالاعتراف بنجاح الآخرين والواحد لما يعترف إن دي نجحت ودي نجحت ويسمعها كتير ويعترف بنجاحها.

- أكثر أربعة شخصيات تأثرت بهم فى مشوار حياني هم عبدالحليم حافظ وعادل إمام وسوبر مان ومايكل جاكسون.

- الزمن ده صعب فعلا لأن فيه ناس واقفين جنبك وبيقولوا لك كل الكلام الحلو وهما جواهم بـ100 وش ولو مش هتيجي منك مصلحة انت مش صاحبي.