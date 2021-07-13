أغنية مش تمثال من فيلم مش أنا تقترب من «المليون».. تحكي قصة مرض «اليد»

طرح الفنان تامر حسني أغنية «مش تمثال» التي قدمها في أحدث أفلامه «مش أنا»، المعروض في دور العرض المصرية والعربية قبل أيام، وما زال يحقق إيرادات جيدة رغم طرحه في ظل جائحة كورونا، التي يقل معها عدد حفلات العرض.

وأغنية «مش تمثال» للفنان تامر حسني، كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ومهندس الصوت عبدالرحمن شوقي، وإنتاج حسام حسني، وعرضت في نهاية الفيلم، لتكشف تفاصيل رحلة بطل العمل.

قصة الأغنية

تدور قصة الأغنية حول بطل العمل الذي يعاني من مرض «اليد الغريبة» التي تصيب 2 من بين كل مليار شخص في العالم، ويحاول أن يعاند مرضه ويحلم بتحقيق آماله وطموحاته وينجح في ذلك مع نهاية الفيلم.

ورغم طرح الأغنية قبل ساعات قليلة، إلا أنّها تخطت حتى الآن حاجز 800 ألف مشاهدة، واقتربت من حاجز المليون عبر يوتيوب.

كلمات الأغنية

يمكن كلامك لسه مش مفهموم وده أمر محبط بس مش هيدوم

امسك وتبت في اللي نفسك فيه وثبت قبلك

واتعلم إنك لما تقع لازم تقوم

طول ما أنت مش تمثال عافر يمين وشمال

ده إحنا في زمان صعب ومالوش غير عند واستقتال

شوف قيمة الموجود اصرخ قول أنا موجود

ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود

ممنوع تخاف أو تتهزم ممنوع عشان مفيش للي ابتديته رجوع

طول ما اتكتبلك تحلم احلم وأنت أولى بحلمك

واللي بيحلم لا بيضعف ولا يعرف خضوع

طول ما أنت مش تمثال عافر يمين وشمال

ده إحنا في زمان صعب ومالوش غير عند واستقتال

شوف قيمة الموجود اصرخ قول أنا موجود

ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود