ضبط سيارة محملة بـ20 حمارا في طريقها لمصنع لحوم بالفيوم

سيارة «ربع نقل» حمراء اللون.. يغطى صندوقها غطاءاً قماشياً كبيراً تسير في ساعة متأخرة من الليل، أثارت شكوك الضباط المكلفين بخدمة أحد الأكمنة على طريق سنورس بمحافظة الفيوم المُتجه إلى محافظتي الجيزة والقاهرة، خصوصاً أنّ سائقها أخبرهم أنّه يحمل خراف أضاحي سيتم بيعها بالقاهرة، إلا أنّ الضابط أمر برفع الغطاء وتفتيش السيارة ليتفاجئوا بأنّ السيارة محملة بـ 20 حماراً بينها حمير نافقة، واعترف صاحبها بأنّه كان ينقلها لبعض مصانع اللحوم بالجيزة استعداداً لفرمها واستخدامها في المطاعم، وفي صناعة اللحوم المصنعة.

ضبط سيارة محملة بـ 20 حماراً بطريق القاهرة

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغاً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بتمكن ضباط المركز من العثور على سيارة نقل تابعة لمرور بني سويف محملة بـ 20 حماراً بينها حمير نافقة بإجمالي 3 آلاف كيلو لحوم حمير، كانت في طريقها من مركز سنورس لمحافظتي الجيزة والقاهرة.

سائق سيارة الحمير: كنت متوجهاً بها لمصانع اللحوم

وأكدت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّه كان ينقل الحمير من مركز سنورس، تمهيداً لتوصيلها إلى بعض مصانع اللحوم بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تقوم بإدخالها في صناعة اللحوم المفرومة والمُصنعة والكفتة تمهيداً لتوزيعها على المطاعم بالقاهرة خلال عيد الأضحى المبارك.

تموين سنورس: الحمير المضبوطة تزن 3 آلاف كيلو لحم

وأوضحت المصادر الأمنية، أنّ الحملة كانت بالاشتراك مع حملة مكبرة من التموين والطب البيطري برئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس، ومساعدة مهندس حمادة نبيه رئيس الرقابة، وعضوية أسامة صديق ورمضان الهواري مفتشي التموين، والدكتور ممدوح السيد أمان طبيب بإدارة الطب البيطري.

أهالي سنورس: نمتنع عن شراء لحوم المركز لمعرفتنا أنها حمير

وأكدت منار مختار إحدى سيدات مركز سنورس، أنّها لا تأكل اللحم أو تشتريه من سنورس منذ فترة، وسخرت قائلةً «سنورس عملت اكتفاء ذاتي ودلوقتي بتصدر لبني سويف».