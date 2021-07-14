تقرير صادم: ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن في 16 سنة 283.33%

كشف اتحاد الغرف التجارية فى تقريره الاقتصادى الشهرى، عن ارتفاع أسعار الدواجن على مدار الـ16عاما الماضية بنحو 283.33%، حيث كان النصيب الأكبر فى هذه الارتفاعات عامى 2015 و2016، وبالمقارنة بالزيادات التى شهدتها اللحوم والأسماك تعد الدواجن الأقل زيادة، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنحو 364.29%، والأسماك بنحو 284.62%.

كما كشفت الغرف التجارية فى التقرير الذى حصلت الـ«الوطن» على نسخة منه عن أن صناعة الدواجن لاتزال تعانى من التدهور الشديد ولم تحرز أى تقدم يذكر فيها خلال الـ16عاما الماضية، مرجعة استمرار هذه الصناعة رغم تدهورها إلى استمرار وجود طلب مباشر على الدواجن بشكل متفاوت مع عدم الانجذاب بقوة نحو المستورد حيث يعود ذلك إلى طبيعة المواطن المصرى الذى لا يستسيغ المستورد.

ورصدت الغرف التجارية فى تقريرها: أن حجم استثمارات صناعة الدواجن فى مصر تصل إلى 25 مليار جنيه ويصل عدد مزارع الدواجن ما بين 22 و30 ألف مزرعة يعمل بها أكثر من 2 مليون عامل والباقى يعمل فيها بطريقة غير مباشرة، بينما يصل عدد أفراد أسرهم من 6-8 مليون علاوة على ارتباطها بأكثر من 100 حرفة ومهنة.

وبينت الغرف: أن تكلفة إنشاء وظيفة جديدة فى مجال صناعة الدواجن نحو 40 ألف جنيه فى جين تصل فى بعض الصناعات إلى 250 ألف جنيه ما يدل على المساهمة الفعالة فى علاج البطالة.

وشددت الغرف التجارية على أن مصر بها ميزة نسبية فى الاستثمار فى قطاع الدواجن منها التمتع بوجود مزايا نسبية وكوادر فنية ذات خبرة مهنية عالية، وطقس جيد وملائم إلى حد بعيد مع اعفاء جمركى على الكثير من مستلزمات الإنتاج ووجود مناخ استثمارى جيد لتشجيع الصناعات الكثيفة كما أنها موفره بشكل كبير حيث أن كيلوجرام اللحم يستلزم من 6 إلى 7 كيلوجرام أعلاف فيما تستلزم الدواجن 1.5 كيلو جرام.