مقتل شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما، اليوم، في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية بقرية «بني قرة»، التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووقوع قتلى بقرية بني قرة دائرة المركز، وفور وصول البلاغ، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين عائلتي «الزياتين وأولاد خليل»، وأسفرت المشاجرة عن مقتل كلا من «أحمد محمد خليل وابن عمه محمد»، من عائلة أولاد خليل، وتم فرض كردونا أمنيا حول منازل العائلتين وكلفت المباحث بضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.