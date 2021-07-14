مفاجأة في محاكمة مرتكب مذبحة طوخ: المتهم لا يعاني من أي مرض نفسي
تاجيل القضية إلي 12 سبتمبر للمرافعة
كتب:
حسن صالح
04:16 م | الأربعاء 14 يوليو 2021
أسر ضحايا مذبحة طوخ
فجر تقرير مستشفي الأمراض العقلية والنفسية الخاص بالمتهم «أحمد جمال»، مرتكب «مجزرة السيفا»، بمركز طوخ المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة طوخ»، التي راح ضحيتها 2 وأصيب 4 أشخاص، مفاجأة من العيار الثقيل أثناء عرضه اليوم في جلسة محاكمة المتهم أمام محكمة جنايات بنها، حيث بيّن التقرير خلو المتهم من أي أمراض عقلية أو نفسية وقت ارتكابه الجريمة وأنه لا يعاني من أي هلاوس أو ضلالات أو حالات إكتئاب كما أدعي في التحقيقات.
فيما قررت هيئة محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم في جلستها اليوم، تأجيل نظر قضية مذبحة طوخ إلى 12 سبتمبر للمرافعة وسماع دفاع المتهم والمدعين بالحق المدني مع استمرار حبس المتهم وذلك بعد أن إستعرضت المحكمة تقرير مستشفي الأمراض النفسية الذي اكد سلامة القوة العقلية للمتهم وقت الحادث، وشهدت المحاكمة إجراءات امنية مشدد.
مذبحة طوخ اسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 4 بينهم الطبيب ضياء عبد العظيم
ترجع وقائع قضية مذبحة طوخ إلى ديسمبر من العام الماضي عندما قام المتهم أحمد جمال بقرية السيفا التابعة لطوخ بمحافظة القليوبية بطعن عددا من أفراد قريته بسكينين ما أدي إلى وفاة الدكتور ضياء عبد العظيم ومحمد عبد العليم وإصابة 4 اخرين إثر تعدي المتهم عليهم وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.
النيابة توجه تهمة القتل العمد لمرتكب مذبحة طوخ
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أحمد جمال مرتكب مذبحة طوخ جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين عبدالعظيم محمد حامد، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات مما أدى إلى وفاته.
واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجني عليه محمد عبدالعليم بركات عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل المجني عليه منصور علي القزاز، مع سبق الإصرار وشرع في قتل المجني عليه أشرف إبراهيم رفاعي، مع سبق الإصرار، كما شرع في قتل السيد إبراهيم أبو زيد مع سبق الإصرار، وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.