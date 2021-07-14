مفاجأة في محاكمة مرتكب مذبحة طوخ: المتهم لا يعاني من أي مرض نفسي

فجر تقرير مستشفي الأمراض العقلية والنفسية الخاص بالمتهم «أحمد جمال»، مرتكب «مجزرة السيفا»، بمركز طوخ المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة طوخ»، التي راح ضحيتها 2 وأصيب 4 أشخاص، مفاجأة من العيار الثقيل أثناء عرضه اليوم في جلسة محاكمة المتهم أمام محكمة جنايات بنها، حيث بيّن التقرير خلو المتهم من أي أمراض عقلية أو نفسية وقت ارتكابه الجريمة وأنه لا يعاني من أي هلاوس أو ضلالات أو حالات إكتئاب كما أدعي في التحقيقات.

فيما قررت هيئة محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم في جلستها اليوم، تأجيل نظر قضية مذبحة طوخ إلى 12 سبتمبر للمرافعة وسماع دفاع المتهم والمدعين بالحق المدني مع استمرار حبس المتهم وذلك بعد أن إستعرضت المحكمة تقرير مستشفي الأمراض النفسية الذي اكد سلامة القوة العقلية للمتهم وقت الحادث، وشهدت المحاكمة إجراءات امنية مشدد.

مذبحة طوخ اسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 4 بينهم الطبيب ضياء عبد العظيم

ترجع وقائع قضية مذبحة طوخ إلى ديسمبر من العام الماضي عندما قام المتهم أحمد جمال بقرية السيفا التابعة لطوخ بمحافظة القليوبية بطعن عددا من أفراد قريته بسكينين ما أدي إلى وفاة الدكتور ضياء عبد العظيم ومحمد عبد العليم وإصابة 4 اخرين إثر تعدي المتهم عليهم وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.

النيابة توجه تهمة القتل العمد لمرتكب مذبحة طوخ

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أحمد جمال مرتكب مذبحة طوخ جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين عبدالعظيم محمد حامد، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات مما أدى إلى وفاته.

واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجني عليه محمد عبدالعليم بركات عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل المجني عليه منصور علي القزاز، مع سبق الإصرار وشرع في قتل المجني عليه أشرف إبراهيم رفاعي، مع سبق الإصرار، كما شرع في قتل السيد إبراهيم أبو زيد مع سبق الإصرار، وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.