مصطفى الفقي يستقبل مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية

استقبل اليوم، الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، «لوران كولون»، مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية الجديد ومرافقيه.

وأكد «الفقي» عمق العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية، مشيدا بدور العالم الفرنسي شامبليون في فك رموز حجر رشيد، مشيرا لاستعداد مكتبة الإسكندرية لتجهيز احتفالية كبرى مشتركة مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ووزارة السياحة والآثار، وذلك للاحتفال بذكري مرور قرنين على اكتشافات العالم الفرنسي «شامبليون»، والذي فك رموز الحضارة المصرية القديمة وأثبت أن اللغات المختلفة يمكن من خلال مقارنتها أن نصل إلى ناتج حضاري اكتشفه هذا العالم في ذلك الوقت من خلال حجر رشيد.

مصطفي الفقي: مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكري مرور قرنين على اكتشافات العالم الفرنسي شامبليون

وأوضح «الفقي» أن المكتبة تحتفل بهذه المناسبة ولديها مطبوعة تاريخية عن حجر رشيد، وستوزع في كل مكان مع إقامة ورش عمل بين مكتبة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار والمعهد الفرنسي، مؤكدا أن هذا الحدث سيكون له مردودا كبيرا على الجانب الثقافي في العلاقات القوية بين مصر وفرنسا.

وأهدي مدير المعهد للفقي كتاب «FRNCE ARCHAELOG IN EGYPT» علم الآثار الفرنسي في مصر.