كشفت وزارة التربية والتعليم والتعيلم الفني، عن رابط التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أن التقديم يتم من خلال هذا الرابط، في الفترة من 14 يوليو الجاري حتى 24 يوليو 2021، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مشيرة إلى أنها حريصة على اختيار الكوادر من المعلمين والإداريين للعمل بهذ المدارس، وتدريبهم على طرق التدريس الحديثة التي تؤهل الطلبا لسوق العمل، من خلال مدهم بالمهارات التي تواكب احتياجات العصر الحالي.

التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يشترط 50 عاما لعمر للمتقدم

وأضافت الوزارة أن التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، يشمل 16 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في7 محافظات مختلفة، موضحة أن أبرز شروط العمل في المدارس تتمثل في اجتياز المتقدمين لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تعقد من قبل لجنة وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشركاء الصناعيين، لافتة إلى أن التقديم سيتاح للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية «لغات» بجانب الإدارات والمديريات التعليمية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 عامًا اعتباراً من شهر أكتوبر 2021، مؤكدة أنه يشمل مجموعة من الوظائف التي تتمثل في معلمي المواد الثقافية، مشيرة إلى أن الوظائف المتخصصة سيتم توفيرها لمعلمي التعليم الفني فقط، وسيتم التعامل مع الناجحين في جميع الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها كشرط أساسي.

الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يوفر الكثير من المزايا

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للعاملين بهذ المدارس وتدريبهم على تدريبات تقنية مستمرة عالية الجودة على المستوى الدولي من قبل خبراء معتمدين، موضحاً أنه سيتم توفير حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء للمعلمين.