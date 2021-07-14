أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في الفترة من 14 يوليو وحتى 24 يوليو 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّ فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، يأتي في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، عن طريق اختيار الكوادر من المعلمين والإداريين للعمل بها، وتدريبهم على سبل التدريس الحديثة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لإعداد طلاب مؤهلين بشكل كلي لسوق العمل.

فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأضاف مجاهد في بيان له، أنّ فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم إلكترونيا، ويتضمن الإعلان أكبر عدد من الوظائف المتاحة بـ16 مدرسة تكنولوجية تطبيقية بـ7 محافظات مختلفة، مؤكدًا ضرورة اجتياز المتقدمين لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشركاء الصناعيين، للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنّ التقديم سيتاح للعاملين بالمدارس الحكومية، والحكومية لغات، والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، والمحددة بالملف الخاص بشروط التقديم على الرابط http://tawzef.emis.gov.eg.

شروط التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 عامًا في أكتوبر 2021.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- بالنسبة للوظائف المتخصصة، يتاح التقديم لمعلمي التعليم الفني فقط.

- يتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.