تعرف على إجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2021

أدى طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة، امتحان الجبر والهندسة الفراغية اليوم، ورقيا بنظام البابل شيت، داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وشهدت تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث أكد عدد من الطلاب أنّ الامتحان اشتمل على عدد من الأسئلة المعقدة التي تحتاج إلى تفكير ووقت إضافي للإجابة عليها، ولم يتم تسليمهم أي ورق لكتابة الخطوات، لذلك يبحث الكثير من الطلاب عن إجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2021، للتأكد من إجاباتهم.

إجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2021

وقدّم أحمد عاطف الشافعي، مدرس رياضيات، إجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2021، مؤكدا أنّ المسألة رقم 17 والتي تشمل حساب مساحة الدائرة أصغر من مساحة المثلث، والمثلث داخل الدائرة، ومساحة المثلث أكبر من مساحة الدائرة، وهو ما يعد خطئا.

وعن إجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2021، قال الطالب محمد موسى، إنّ الإجابة تحتاج إلى وقت طويل، والامتحان يشمل الكثير من الخطوات، حيث جاء في 25 سؤالا، بينها 6 أسئلة معقدة.

طلاب عن إجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2021.. تحتاج إلى وقت طويل

وأضاف موسى لـ«الوطن»، أنّ إجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2021، تتكون من أكثر من خطوة، وهو ما لا يمكّن أي طالب من مراجعة الامتحان بشكل جيد لضيق الوقت.

جورج يوسف، طالب بالصف الثالث الثانوي، قال إنّ الامتحان جاء متوسطا، وإجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2021 تحتاج إلى وقت طويل، موضحا أنّ غالبية أسئلة الامتحان من النماذج الاسترشادية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، وأنّ الامتحانات التجريبية مكّنته من التدريب على نمط أسئلة الامتحان.

«إجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2021 اشتملت على الربط بين أكثر من درس في كتاب المدرسة»، بحسب عمرو هشام، طالب بالصف الثالث الثانوي، الذي أكد أنّ الامتحان لم يكن مباشرا في بعض الأسئلة.