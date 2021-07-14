التعليم العالي تحذّر من أماكن تدريبات اختبارات القدرات: لا تتبعنا

حذّرت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات 2021 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، إلى جانب ترشيح مكتب التنسيق وفقا للحد الأدنى لكل كلية، من الكيانات الوهمية التي تدّعي منح تدريبات كافية لتهيئة الطلاب على كيفية أداء اختبارات قدرات الطلاب بالكليات، مؤكدة أنّ هذه الكيانات لا تمت للجامعات ووزارة التعليم العالي بصلة، ولا ندعمها.

التعليم العالي: لا توجد أماكن لتدريب الطلاب.. واختبارات القدرات هدفها اكتشاف المواهب

من جانبه، قال الدكتور سيد قنديل، رئيس لجنة قطاع كليات الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات، إنّه لا توجد أي مراكز أو أماكن تتبع الجامعات والكليات، يمكنها منح الطلاب دورات تدريبية أو تأهيلية لكيفية التعامل مع اختبارات القدرات 2022، محذّرا الطلاب من الانسياق خلف مروجي السناتر والمراكز والأكاديميات الوهمية، التي تدعي انتسابها للجامعات بغرض منح الدورات التدريبية والتأهيلية للطلاب.

وأكد رئيس لجنة قطاع كليات الفنون لـ«الوطن»، أنّ الهدف من تنفيذ وأداء اختبارات القدرات عامة، اكتشاف المواهب والقدرات المؤهلة للالتحاق بكل كلية وفقا لتخصصها، مشيرا إلى أنّه لا توجد أي أماكن داخل الجامعات مخصصة لتدريبات اختبارات القدرات بالكليات المختلفة، ولا أي شركاء أو أي عقود تعاون أو شراكة بهذا الشأن، وأنّ نظام الاختبارات كما هو متبع كل عام دون تغيير.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أقرّ في اجتماعه الماضي، انطلاق اختبارات القدرات 2021-2021، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021 مباشرة، خلال الأسبوع الأول بعد إنتهائها، وحدد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 450 جنيها قيمة رسوم اختبارات القدرات لكل كلية، ولا يجوز للطالب التسجيل لأداء اختبارات القدرات لكليتين متناظرتين.