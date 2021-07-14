التعليم العالي يعتمد قواعد تنسيق الشهادات العربية والأجنبية والدبلومات

اعتمد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2021-2022 للطلاب الشهادات الثانوية المعادلة «العربية و الأجنبية»، موضحا: أن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة «العربية والأجنبية» عام 2021 والمتقدمين لتنسيق 2021 بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2021-2022 سيتم وفقاً لعدد من الضوابط التالية:

قواعد عامة للشهادات الثانوية «العربية والأجنبية»

1- بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة يتم تحديد حد أدنى بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمي للمجموع الاعتباري لكل شهادة للطلاب الراغبين في إبداء الرغبة للالتحاق ببعض الكليات بالجامعات الحكومية.

- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب، و 90% طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، و85% لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وفيما يلى.. تعرض «الوطن» قواعد تنسيق شهادات عدد من الدول العربية والأجنبية والدبلومات، وفقا لما جاء فى جريدة الوقائع المصرية بنحو: