حظك اليوم برج العذراء الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:19 ص | الخميس 15 يوليو 2021
حظك اليوم برج العذراء الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا
مولود برج العذراء مخلص لمن هم حوله، إذ أنّ يحاول باستمرار العثور على الخير في الناس، ويمنحهم الوقت الكافي لإصلاح تصرفاتهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج العذراء 15-7-2021 على الصعيد المهني
الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يساعدانك اليوم على تحقيق النجاح ويمنحانك قدرة كبيرة على الإقناع.
حظك اليوم برج العذراء 15-7-2021 على الصعيد العاطفي
القمر في برجك يجعلك اليوم تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.
ومن أبرز مشاهير برج العذراء الممثلة آثار الحكيم ويوافق تاريخ ميلادها 24 أغسطس.