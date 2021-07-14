«المنزلاوي» توفى أثناء عمله في «صرف دفرية».. «شهيد لقمة العيش»

جاء من قريته بمركز رشيد في محافظة البحيرة، إلى قرية «دفرية»، التابعة لمركز كفر الشيخ، بحثاً عن لقمة العيش، كان سعيداً لأنه سيتزوج من فتاة اختارها قلبه بعد عيد الأضحى، لكن القدر لم يمهله، حيث لقي مصرعه، أمس الثلاثاء، أثناء عمله بمشروع الصرف الصحي بالقرية، ليحتسبه الأهالي شهيداً للقمة العيش، ورغم عدم معرفتهم به، قرروا تكريمه على تضحيته بحياته، أثناء العمل بمشروع الصرف الصحي، الذي لن يخدم قرية «دفرية» فقط، وإنما يخدم العديد من العزب المجاورة.

وخلال ساعات قليلة، كان اسم «محمد عبد الفضيل المنزلاوي»، عامل الحفر الشاب البالغ من العمر 29 سنة، الذي مات غريقاً أثناء عمله بمشروع الصرف الصحي، يتردد على ألسنة جميع الأهالي في قرية «دفرية»، في كفر الشيخ، الذين سرعان ما جمعوا مبلغ 50 ألف جنيه، لإرساله إلى أسرة الشاب الذي جاء من قرية «الجديدة» بمركز رشيد، للعمل في مشروع الصرف الصحي بقريتهم، وذلك كمساهمة منهم لأسرة «المنزلاوي»، التي تعيش ظروفاً صعبة، خاصةً أن الفقيد كان يستعد لحفل زفافه، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ولكن شاءت الأقدار أن يلقى مصرعه غريقاً في مشروع الصرف الصحي بقرية «دفرية».

كما تحمل أهالي القرية مصروفات تغسيل وتكفين العامل الشاب، وكذلك أجرة سيارة تكريم الموتى، لنقل جثمانه إلى قريته، كما قام وفد من أهالي القرية بالتوجه إلى مسقط رأس أسرة الفقيد، لتقديم واجب العزاء، وتسليمهم المبلغ الذي جمعوه لهم، وفقاً لأحد أبناء القرية، فضل عدم ذكر اسمه، الذي تابع بقوله: «العامل البسيط ده مات في بلدنا، استشهد غرقاً وهو بعيد عن أهله، ولما عرفنا إنه كان هيتجوز بعد العيد، وإن ظروفه الأسرية صعبة، جمعنا المبلع في ساعات معدودة تكريماً له».

وفي مشهد مأساوي صعب أبكى أهالي القرية، وسيظل عالقاً في أذهانهم، لحظة انتشال جثمان الشاب الغريق من مياه الصرف الصحي، وهو ما دفعهم إلى المبادرة بجمع مبلغ مالي لمساعدة أسرته، وقال أحد الأهالي: «كان الوضع صعباً، المشروع ابتلع الشاب، وأهل البلد اتجمعوا وساعدوا الحماية المدنية لحد ما خرجنا جثته، ووصلناها لحد المستشفى العام، بعد كدت قولنا لازم نساعد، فجمعنا المبلغ في ساعات، وقلنا نكرمه».

وتلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، في وقت سابق أمس الثلاثاء، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بمصرع شاب أثناء الحفر بمشروع الصرف الصحي، بقرية «دفرية»، التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال والفحص من الأجهزة المعنية، تبين مصرع «محمد محمد عبد الفضيل المنزلاوي»، 29 سنة، مقيم بقرية «الجديدة»، بدائرة مركز رشيد في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة ،والتي صرحت بالدفن، حيث دفن صباح اليوم الأربعاء بمعرفة ذويه.