الفنانة بشرى: ممكن أغني مهرجانات لكن بشروط

تستعد الفنانة بشرى لطرح أغنية جديدة بعنوان «افرح» خلال الأيام المقبلة، لتعود بها إلى عالم الغناء مجددًا، بعدما قدمت عددا من الأغنيات، منها الدويتو الذي جمعها ومحمود العسيلي «تبات ونبات»، و«كوبرا» التي دخلت من خلالها سجال غنائي للرد على الفنان محمد رمضان.

بشرى تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «إفرح»

وقالت الفنانة بشرى في تصريحات صحفية، إن لديها حماس شديد للعودة للغناء مرة أخرى، وحاليًا تستعد لطرح أغنية «إفرح»، واصفة إياها بـ«المبهجة»: «إن شاء الله الأغنية تنزل في أقرب وقت».

وحول سبب غيابها عن الغناء، أوضحت الفنانة بشرى «مش بسهولة ألاقي لحن يعجبني ولاقي حاجة أحس معاها إنها جديدة مش متكررة»، متابعة: «المود العام بقى أغاني مهرجانات».

بشرى عن سبب غيابها عن الغناء: مش بسهولة ألاقي حاجة تعجبني

وعن إمكانية اتجاهها لغناء المهرجانات، قالت الفنانة بشرى «يعني لو فكرت أغني مهرجانات لازم أغنيها بطريقتي، وممكن أعمل دويتو مع حد من مطربي مهرجانات بس بشكل أقرب للون الغنائي الخاص بي، بمعني إن أخليهم يقربوا للون الغنائي بتاعي، مش أنا اللي هروح للون الخاص بيهم».

وتصور الفنانة بشرى حاليًا مشاهدها في فيلم «معالي ماما» الذي انطلق تصويره مساء الثلاثاء الماضي، وتتصدر لبطولته مع عدد من النجوم، أبرزهم محمود الليثي، شيماء سيف، سامي مغاوري، علاء مرسي، حسام داغر، محمد علي رزق، تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

وتدور أحداث فيلم «معالي ماما» في إطار دراما اجتماعية كوميدية حول علاقة أم بابنائها، في ظل انشغالها بمسئوليات أخرى تحيط بها وبأسرتها، تضعها في مواقف صعبة.