محافظ المنيا يتابع حالة المعديات ويحذر من زيادة الأجرة في العيد

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بالمتابعة والمرور المستمر على المخابز والمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والأسواق والمجازر والجمعيات الاستهلاكية، للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر السلع التي تلبي احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات والموارد المائية، ومتابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الاشغالات، بالتزامن مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجه المحافظ الأجهزة الأمنية وإدارة المرور بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وإدارة المواقف، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبخاصة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات، داخل وسائل النقل والمواصلات العامة، مع توقيع الغرامات المقررة على المخالفين، بالإضافة إلى لعدم استغلال المواطنين، ومنع رفع تعريفة الركوب أثناء فترة العيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، لمتابعة جاهزية جميع الهيئات والمديريات، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث شدد المحافظ على رصد ومتابعة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء، خاصة خلال عطلة العيد، على أن تكون هناك غرف طوارئ مستمرة بالوحدات المحلية والزراعة والري لإزالة أي مخالفة على وجه السرعة، وهي في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد محافظ المنيا على تنفيذ ضوابط وزارة الأوقاف، بشأن إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لمديرية الصحة بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى للمستشفيات، ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توافر الأدوية، وتواجد الاطقم الطبية بالمستشفيات بأعداد كافية وكذلك بالوحدات الصحية.