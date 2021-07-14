محافظ المنيا: تنفيذ 181 مشروعا بقطاع الصحة بـ2 مليار و296 مليون جنيه

كشف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، عن 181 مشروعاً في قطاع الصحة، يجري تنفيذها حالياً، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار و296 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية و757 تابعاً.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري، الذي عقده محافظ المنيا، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وبحضور عدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة «حياة كريمة»، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الدفعة الثالثة، دفعة الشهيد أحمد المنسي، ورؤساء المراكز المستهدفة.

أكد المحافظ أن المشروعات التي يجري العمل فيها في قطاع الصحة تتضمن إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير مراكز طب أسرة، طبقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد لثلاث مستشفيات كبرى، يجري تنفيذها وهي العدوة ومغاغة وبني مزار.

وناقش محافظ المنيا، خلال الاجتماع ، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، ومدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، وحل جميع المعوقات وتوفير الأراضي للمشروعات.

وأكد «القاضي»، في نهاية الاجتماع، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقاً للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.