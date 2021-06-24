7 خطوات لإنشاء قناة ناجحة على «يوتيوب» لأصحاب الأعمال

يُطلق تطبيق يوتيوب YouTube أدوات وموارد جديدة لأصحاب الأعمال الصغيرة بما في ذلك دليل تفصيلي لتنمية القناة وعملية مبسطة لإنشاء الإعلانات.

وقال موقع SEJ إن إطلاق هذه الأدوات يتزامن مع أسبوع الأعمال الصغيرة الدولي من Google، والذي يتضمن عددًا من المبادرات التي تستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة.

وأفاد موقع يوتيوب YouTube بأن 79% من الشركات الصغيرة التي لديها قناة على YouTube توافق على أن نشر مقاطع الفيديو يساعد في العثور عليها من قبل العملاء، إضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن 82% من حركة مرور المستهلكين الرقميين العالميين ستكون عبر الفيديو بحلول عام 2022.

ويوجد حاليًا أكثر من ملياري مستخدم شهريًا على YouTube يشاهدون مليار ساعة من الفيديو يوميًا.

يمكن لأصحاب الأعمال التواصل مع هؤلاء المشاهدين وإظهار ما يجعل علامتهم التجارية فريدة من نوعها من خلال إنشاء قناة على YouTube.

ونشر موقع يوتيوب YouTube دليلًا مجانيًا خطوة بخطوة مصمم لمساعدة أصحاب الأعمال على إطلاق قناة، وإنشاء تواجد على الإنترنت، والوصول إلى عملاء جدد.

ولفت أن هذه الخطوات تتمثل في الآتي:

إطلاق قناة

وذلك من خلال إنشاء قناة شخصية أو حساب علامة تجارية

تخصيص قناة باسم مخصص ووصف وعنوان URL ومعلومات اتصال، والعلامة التجارية للقناة من خلال استخدام تخطيط YouTube وخيارات العلامة التجارية، وتحميل مقطع فيديو وكتابة عنوان ووصف واختيار صورة مصغرة، وكذلك إضافة عناصر متقدمة مثل العلامات القابلة للبحث وشاشات النهاية وبطاقات الفيديو

قياس الأداء في YouTube Studio.

إنشاء مقاطع فيديو:

حيث يجب التخطيط لفيديو قبل التصوير، واتباع نصائح للتصوير بالهاتف، واستخدام صانع الفيديو من Google لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام المقاطع الموجودة.

البث المباشر على موقع يوتيوب

يجب التحقق من قناة يوتيوب

ضبط إعدادات الحساب لتمكين البث المباشر، وستحتاج إلى 1000 مشترك على الأقل إذا كنت تريد البث المباشر من هاتفك.

الابتداء مع إعلانات YouTube

إنشاء حساب إعلانات Google وإعداد وإطلاق حملة، وقياس النتائج.

ذكرت الشركة أن 89% من الشركات الصغيرة تستخدم مزيجًا من الإعلانات المدفوعة والمحتوى العضوي على YouTube.

يقدم موقع YouTube طريقة أسرع وأسهل لإنشاء حملات إعلانات الفيديو، باستخدام هذه العملية الجديدة ، يمكن للشركات ببساطة تحميل إعلان الفيديو، والإشارة إلى الجماهير التي تريد الوصول إليها، وتعيين الميزانية.