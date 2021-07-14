مسؤولون: المصريون على موعد مع موجة رابعة من كورونا في فصل الخريف

انقضت الموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر بسلام، في ظل وجود الإجراءت الاحترازية الهامة، ولكن الآن أضحى الحديث عن الموجة الرابعة والتي من المتوقع أن تكون أكثر شراسة بعد أن تجاوزت أعداد الوفيات 4 ملايين شخص حول العالم، وفقا لتصريحات تليفزيونية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بأنه من المتوقع أن تبدأ الموجة الرابعة من فيروس كورونا في نهاية شهر سبتمبر أو في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وذكر الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الدولة تنفذ كل استعداداتها من أجل مواجهة انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدًا أن اللقاح هو الوسيلة الفعالة لمواجهة الموجة الرابعة، لافتا إلى أن الدولة تستهدف رفع أعداد متلقي اللقاح في الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية، انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر خلال الوقت الحالي، وخلو عدد كبير من مستشفيات العزل.

وأشار «عوض تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، إلى أن مصر مرت بـ3 موجات من الجائحة ويجب استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن دولا كثيرة دخلت الموجة الرابعة ودولا أخرى دخلت الموجة الخامسة.

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي، وأصبح وباء عالميا في مارس 2020 حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية في مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية.