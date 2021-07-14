حسن فؤاد: حصلت على إجازة في القرآن فترة ابتعادي عن الساحة الفنية

قال الفنان حسن فؤاد، إن فترة فقدانه للفنانين علاء ولي الدين وعبدالله محمود كانت صعبة عليه، ما أدى إلى اختفائه عن الساحة الفنية لسنوات طوال، خاصة وأنه شاركهما في عمل حمل اسم «الوتد» والذي يعتبره تجربه ثرية وغنيه عاشها معهما لمدة 5 أشهر، «عبدالله كان قريب مني أوي، وبين يوم وليله عبدالله مبقاش موجود».

وأضاف «فؤاد»، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والذي تقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومني عبدالغني، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه وفي خلال ابتعاده عن الساحة الفنية نجح في حفظ القرآن الكريم، وحصل على الإجازة في قراءات القرآن، وعمل كإمام مسجد لما يقارب الـ8 سنوات، «الفترة دي فهمتني حجات كتيرة أوي، وفي المسجد بنشوف أشكال متنوعة من ناس فاهمة الدين صح وناس تانية فاهمة الدين غلط، وحجات عجيبة كنت بشوفها».

وأوضح «فؤاد» أن عمله كإمام مسجد جاء بعد حصوله على الإجازة في حفظ القرآن الكريم، وطلب منه المصلون في المسجد أن يأمهم للصلاة، وحينها استحسنوا صوته بقراءته السليمة للقرآن، حتى عمل كذلك طيلة 8 سنوات، «فهم الدين صح بيخلي الشخص مسلم وسطي، وفيه أغاني بتبكينا زي الأغاني الوطنية اللي هزت الدنيا بحالها أو أغاني المطربة سعاد محمد، أنساها إزاي».

وأكد أنه عاشر الفنان عمار الشريعي طيلة 3 سنوات، وفي تلك الأونة كان يستمتع بمصاحبته والاستماع له، «كنت قربت أزهق فقولتله يا أستاذ أنا بقالي 3 سنين معاك زكيني إني أغني تتر، وقالي سبهالي يا واد ارتبها، وساعتها رشحني لغناء تتر مسلسل أرابيسك».