القبض على 5 عاطلين انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة منزل بقويسنا

شهدت قرية «عرب أبو ذكري»، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، واقعة غريبة، عندما أقدم 5 عاطلين على انتحال صفة ضباط شرطة، ودخلوا أحد المنازل بالقرية لتفتيشه، وقاموا بسرقة عدد من محتويات المنزل، عبارة عن مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن الواقعة تعود إلى قيام عدد من الأشخاص بانتحال صفة ضباط شرطة، بمساعدة عدد من أهالي قرية «عرب أبو ذكري»، ودخلوا أحد المنازل وقاموا بسرقة بعض محتوياته، وأضافت المصادر أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، والعميد عبد الله جلال، مدير مباحث المنوفية، وجرى القبض على المتهمين في الواقعة .

وأضافت المصادر أن المتهمين الخمسة، الذين تم إلقاء القبض عليهم، اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وكيفية التخطيط لها بمساعدة اثنين من أبناء القرية، التي حدثت بها الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بتحرير أحد المواطنين مقيم بقرية «عرب أبو ذكري»، بدائرة المركز، محضر يفيد بقيام عدد من الأشخاص بسرقة منزله بعد حديثهم معه، على أنهم ضباط شرطة، حيث جرى تجحرير محضر بالواقعة وجرى إخطار كافة الجهات لاتخاذ اللازم.