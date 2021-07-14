في لفتة طيبة.. محافظ المنوفية يستقبل صاحب واقعة قطار منوف وابنته

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، في مكتبه بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، المواطن «محمد رشاد»، الذي تعرض للصفع من قبل أحد كمسارية قطار منوف، وبصحبته ابنته «ملك»، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، وذلك في إطار تقديم الدعم الكامل والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين والتعامل الفوري مع استغاثتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب محافظ المنوفية، خلال اللقاء، عن أسفه لما بدر من تصرفات تجاه المواطن، مشيداً بمستواه الأخلاقي والتعامل مع الموقف بانضباط وثبات، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة له.

ومن جانبه، أعرب محمد رشاد عن سعادته بهذه اللفتة الطبية، وحرص محافظ المنوفية على التواصل معه لمقابلته، فيما قدم المواطن تحية شكر وتقدير للمحافظ، لما يقوم به من مجهودات فى التواصل مع المواطنين، وتقديم الدعم للحالات الإنسانية.

ويبلغ المواطن محمد رشاد، المعروف بـ«صاحب واقعة قطار منوف»، من العمر 39 عاماً، ويعيش بمنطقة المرج في القاهرة، ويعمل موظفاً بإحدى الشركات، ويتوجه إلى قرية «الحامول» بصفة مستمرة لزيارة جدة ابنته.

وقال صاحب واقعة قطار منوف، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الكمساري أهانه بطريقة سيئة، رغم محاولته تهدئته، قائلاً: «زقني وأهانني جامد»، مشيراً إلى أنه كان متوجهاً لزيارة حماته في الحامول، وبرفقته ابنته الصغيرة، قادماً من القاهرة.

وتسببت الواقعة، التي تم توثيقها بمقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب، لقيام كمساري بقطار منوف بالتعدي على أحد المواطنين بصفعه على وجهه أمام ابنته الصغيرة، وأمام باقي الركاب، بسبب مطالبته بدفع غرامة 21 جنيهاً، لتجاوزه محطة نزوله المدونة على التذكرة.