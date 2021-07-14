غدا.. آخر موعد لتسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي للمنازل إلكترونيا

توفر وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركات الغاز الطبيعي، الكثير من طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، وتنتهي شركة «بتروتريد» غدا الخميس الموافق 15 يوليو الجاري، من تلقي طلبات تسجيل قراءات استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل إلكترونيا.

وقالت شركات الغاز الطبيعي المسؤولة عن عدادات الغاز في وقت سابق، إنها أضافت العديد من الطرق لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، التي من شأنها التسهيل على المستخدمين، ومنها تطبيق «بيتروميتر».

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الطرق التي حددتها وزارة البترول، لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لصالح شركة «بتروتريد»:

1- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- تطبيق الموبايل الخاص بشركة «بتروتريد».

3- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فورا على ماكينة لـ«POS» في أثناء تحصيل الفاتورة.

4- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكل الأرقام متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

5- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

6- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727، ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

7- يمكن تسجيل القراءة من خلال أي فرع من فروع الشركة.

8- من خلال تطبيق «بيتروميتر»، ويعد هذا التطبيق أحدث طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة «بتروتريد».

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي لشركة «بتروتريد»

أوضحت الشركة طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي، وجاءت كالتالي:

1- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

2- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

3- عبر مكاتب البريد المصري.

4- تطبيق موبايل جوميا.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

7- عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي، ومحفظة بنك مصر.

8- من خلال تطبيق «بيتروميتر».