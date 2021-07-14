النقل عن قطار منوف: نحترم كل الركاب.. تصرفات الكمساري سلوك فردي سلبي

أصدرت وزارة النقل، اليوم، بياناً بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من فيديوهات تظهر مشاجرات بين عدد من كمسارية القطارات وعدد من الركاب، مثل الفيديو الخاص بكمساري قطار 541 ركاب «منوف - طنطا»، وقيام إحدى السيدات بالحديث عن اعتداء الكمساري على أحد المواطنين بسبب أجرة الركوب وتحصيل الغرامة، وكذلك الفيديو الخاص بقيام أحد الأشخاص بالحديث عن عدم اعتداء الكمساري على المواطن في هذه الواقعة، بالإضافة إلى فيديو ثالث يتحدث فيه أحد الأشخاص حول اعتداء أحد كمسارية القطارات على موظف عام، مؤكدة أنها توضح الحقائق التالية:

وزارة النقل توضح الحقائق

1- وزارة النقل تؤكد احترامها التام لكافة جمهور الركاب وكافة مؤسسات الدولة والتصدي بكل حزم وقوة لأي تجاوز قد يحدث في حق أي راكب، حيث إن الهدف الأساسي للسكة الحديد هو خدمة الراكب وتسهيل تنقله عبر خطوط الشبكة المختلفة.

2- يتم التدقيق والتحقيق الفوري في كافة الوقائع والفيديوهات التي تبث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تتناول مثل هذه الوقائع وفي حالة ثبوت أي خطأ في حق أي راكب يتم توقيع عقوبة مغلظة على المخطئ وتقديم اعتذار فوري للراكب.

3- تؤكد وزارة النقل أن كمسارية ومفتشي القطارات يؤدون عملهم بكفاءة عالية ويعملون في ظروف غاية في الصعوبة ورغم ذلك قد يحدث سلوك سلبي من أحد موظفي السكة الحديد، وهو سلوك فردي لا يعبر عن جموع موظفي السكة الحديد الذي يعتبرون أن احترام الركاب وخدمتهم هو الأساس في عمل منظومة السكك الحديدية.

4- تؤكد وزارة النقل أن قيام كمسارية القطارات بتحصيل ثمن التذكرة أو الغرامة هو حق أصيل للحفاظ على أموال هيئة السكك الحديدية التي هي أموال الدولة، وأموال الشعب الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي الهام، وأن كافة التعليمات التي تصدر لكافة الكمسارية وكافة موظفي السكة الحديد هو أن يكون التعامل في كافة المواقف في إطار احترام الراكب والقانون في الوقت نفسه.

5- تهيب وزارة النقل بالسادة ركاب المواصلات العامة، خاصة ركاب السكك الحديدية بالحرص على الحصول على التذاكر من الأماكن المخصصة لها سواء بالتوجه الى شبابيك التذاكر أو الحصول عليها من الوسائل الأخرى مثل المكاتب المخصصة لحجز التذاكر في المدن أو عن طريق الحجز الإلكتروني أو عن طريق الموبايل أبليكيشن أو عن طريق كمسارية الأبواب، وضرورة عدم ركوب القطارات بدون تذكرة لأن قيمتها تساهم في زيادة العوائد المالية للهيئة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والمحافظة على مرفق السكة الحديد الذي هو ملك للشعب.