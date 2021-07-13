أسطول النقل العام صديق للبيئة بدون عوادم في 2025

مع حلول عام 2025 تودع شوارع وميادين القاهرة الكبرى والإسكندرية التلوث وعوادم أتوبيسات النقل العام بعد الانتهاء من تحويل كل أتوبيسات النقل العام إلى صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء ولن يوجد أتوبيس واحد يعمل بالسولار، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية بتطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها، والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، خاصةً الغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك بتنسيق مستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

قرابة 2000 أتوبيس بدون عوادم خلال 5 سنوات

من جانبه، قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية ومتابعة الحكومة للقضاء على التلوث والحفاظ على نظافة البيئة جارٍ تدريجيا تنفيذ خطة تحويل مركبات النقل العام إلى صديقة للبيئة بتحويلها من سولار إلى غاز طبيعي بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، حيث يتم استهداف تحويل 1962 أتوبيس بالنقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار خلال خمس سنوات منها قرابة 1200 أتوبيس بالقاهرة الكبرى من أجل الحفاظ على البيئة نظيفة وترشيد الاستهلاك.

فترة ضمان 5 سنوات

وأضاف رزق لـ«الوطن»، أن فترة ضمان تشغيل الأتوبيس 5 سنوات بعد تحويله من سولار إلى غاز طبيعي، مشيرا إلى التنسيق مع وزارات البترول، والمالية، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، لتحقيق الاستفادة وتعظيم القيمة المضافة منها، والحد من تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يحد من الانبعاثات الضارة للبيئة.

نجاح تجربة تشغيل الأتوبيسات بالغاز الطبيعي

شهدت الفترة الماضية تشغيل 2 أتوبيس بالهيئة بعد تحويلهما من سولار إلى غاز طبيعي كتجربة وتم تشغيل تلك الأتوبيسات على خطوط الهيئة، فى إطار أعمال التطوير من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها أتوبيسات الهيئة لخدمة مليون ونصف مواطن يوميا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حيث تعمل سيارات الهيئة من السادسة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل على كل الخطوط وقطع مسافات طويلة يوميا.