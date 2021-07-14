أسامة كمال: مصر تركز على 3 مناطق للتنقيب عن البترول

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن شركة آباتشي إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال التنقيب عن البترول، وهي تعمل في مصر وتعد صاحبة امتيازات كبيرة ولديها 19 منطقة امتياز منتجة في مصر، وهي أكبر مصدر لإنتاج الكربوهيدرات وأكبر منتج في الصحراء الغربية.

وأضاف«كمال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأربعاء، أن مصر توفر 21% من قيمة إنتاج شركة آباتشي، لافتا إلى أن الشركة حفرت أول بئر لها في عام 1955.

وأوضح وزير البترول الأسبق أن الشركة مصدر أساسي لمصر ومعدل إنتاجها وصل إلى نحو نصف مليون برميل من البترول يوميا، لافتا إلى أن متوسط استثمار شركات البترول في مصر يصل إلى 10 مليارات دولار في السنة وهو أعلى استثمار للقطاعات في مصر.

وأكد وزير البترول الأسبق أن هناك 3 مناطق سيتم التركيز للتنقيب فيها، الأولى في في حوض البحر المتوسط في الغرب، والثانية في الصحراء الغربية، كما أن هناك مناطق جديدة في البحر الأحمر.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن "البترول" تستهدف زيادة محطات الغاز لتصل إلى ألف محطة بنهاية العام الجاري ورفع كفاءة معامل التكرير القديمة وإنشاء مشروعات جديدة في ظل دعم القيادة السياسية.