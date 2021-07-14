وزيرة الصحة: اتبرعوا بالبلازما.. شكة بسيطة تنقذ حياة المرضى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، سيكون بمثابة نقلة صحية كبيرة للغاية «مش لمصر بس، بل للمنطقة كلها»، موضحة أنها اليوم، كانت أول متبرع دائم في المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك خلال مقطع فيديو عرضته قناة «TeN».

وأضافت «زايد»: «التبرع بالبلازما مجرد شكة بسيطة للغاية لكنها تفرق في أرواح المواطنين والمرضى، شارك بحاجة جواك من دمك تساهم في علاج الآخرين، البلازما داخل جسم الإنسان تتجدد كل 24 ساعة تلقائيًا، لذلك يجب على المواطنين من هم فوق سن الـ18 بالتبرع لإنقاذ حياة مواطنين كُثر بعدما فتحت وزارة الصحة الباب للتبرعات».

ووجهت وزيرة الصحة حديثها للمواطنين: «بدعوكم للمشاركة في النوع ده من التبرع الإنساني، بقول لأي مواطن فوق الـ18 سنة دي إفادة ليكم، هتستفيد من عمل كل الفحوصات الطبية ليك وتعمل تأكيد على صحتك ولو فيه أي حاجة أو تحديات صحية، ودي خدمة مجانية إنك تتأكد من سلامتك وخلوك من الأمراض سواء المزمنة أو المعدية عن طريق الدم».