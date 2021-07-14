تفاصيل إصابة 14 بأعراض خطيرة بالعين داخل مركز طبي خاص شهير بطنطا

استيقظت مدينة طنطا اليوم الأربعاء على إعلان مديرية الصحة في محافظة الغربية إغلاق مركز طبي لجراحة وطب العيون، بعد شكاوى تقدم بها عدد من المرضى، الذين اتهموا ذلك المركز الشهير بالتسبب في تعرضهم لأعراض خطيرة في العين.

بدأت الواقعة بتلقي مديرية الصحة بالغربية شكاوى من بعض مرضى العيون وذويهم، يشتكون من تعرضهم لإهمال طبي أثناء إجراء عملية جراحية في العين داخل مركز طبي خاص شهير لجراحة وطب العيون في طنطا، بعد إجراء عملية إزالة المياه البيضاء.

لجنة تحقيق من صحة الغربية

على الفور، كلف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور حامد محمود، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الغربية، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع إدارة الجودة ومكافحة العدوى، برئاسة الدكتور الهيثم عبد المجيد، وتم إعداد تقرير عن حالة المركز الطبي، وفحص الشكاوى الواردة بهذا الشأن.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أن تقرير اللجنة المشكلة أوصى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المركز، بسبب وجود مخالفات طبية في أعمال تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة في إجراء العمليات للمرضى، وبعد العرض على الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تقرر غلق المركز الطبي الخاص.

صحة الغربية تكشف عدد الضحايا

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن عدد الذين تقدموا بشكوى إلى مديرية الصحة بالغربية يبلغ 4 مرضى، يعانون من تلوث في العيون، وتم عرضهم على الأطباء داخل مستشفى رمد طنطا، وحالياً يخضعون للعلاج، ولم يحدد بعد إصاباتهم بالعمى من عدمه، مبيناً أن المصابين يبلغ عددهم 14 مريضاً، وذلك وفق روايات بعض المرضى، ولكن العدد الذي تقدم بشكوى 4 مرضى فقط.

أحد الضحايا يكشف كواليس الواقعة

وقال «عاطف عبد الهادي»، أحد ضحايا المركز، إن بعض الأطباء أصبحوا يعطون أولوية كبيرة للعمل في المراكز الخاصة، أو إنشاء مراكز ومستشفيات خاصة بهم، على حساب عملهم بالمستشفيات الحكومية، وبالتالي يكون الهدف هو الربح، على حساب تخفيف معاناة المرضى.

وأشار «عبد الهادي» إلى أن ما حدث له وغيره داخل مركز «أ. س.»، خير دليل على كلامه، حيث كان من المفترض أن يجري عملية المياه البيضاء في مستشفى التأمين الصحي، وبسبب عدم صيانة الأجهزة الطبية، تم تحويله إلى أحد المراكز الخاصة، يمتلكه طبيب شهير، إلا أنه فوجئ بأن الإهمال في المركز الطبي الخاص كان أكبر بكثير، وتابع بقوله: «الكل بيستفاد، الناس بتتمنى تكشف في التأمين الصحي، فيها أطباء محترمة»، متسائلاً بقوله: «لمصلحة مين يشغلوا المراكز الخاصة؟».

شرخ في قرينة العين

وأوضح « عبد الهادي» أنه يوم 26 يونيو الماضي، كان مفترض إجراء عملية جراحية في العين، وبعد التحضير للعملية مع 13 مريضاً آخرين ، فوجئوا بعطل في أحد الأجهزة الطبية، وتم تحويلهم إلى مركز «أ. س.» للعيون في طنطا، وتم إجراء العملية بنجاح، ولكن بعد نحو 3 ساعات، شعروا بألم شديد في العين التي خضعت للعملية، وتبين وجود التهابات، وتم حقن القرنية لمدة 5 أيام وذلك بسبب وجود صديد، ولكن الألم لم يتوقف، وتبين حدوث شرخ في القرنية، وتابع بقوله: «فقدنا بصرنا واتعمينا واحنا بنعمل عملية مياه بيضاء، عملية تافهة، والسبب إهمال طبي».

وأضاف «عبد الهادي» أنه حرر محضراً بالواقعة، وأن النيابة العامة استمعت إلى أقواله، مشيراً إلى أن وكيل النيابة طمأنه بقوله: «لو ليك حق هتاخده».