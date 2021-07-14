«الهجرة»: مبادرة «إحياء الجذور» تحقق حلم الرئيس لنكون حاضني الثقافات

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة «إحياء الجذور» تهدف لتسليط الضوء على الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على الأراض المصرية من قبل، كما تقضي المبادرة بإعادة وإحياء الجذور لمن عاش في مصر، «الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما كان بيأكد بأن مصر دولة حاضنة لكل الثقافات والحضارات والأديان، ومازلنا حتى الآن».

وأضافت «مكرم»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المبادرة جرى إطلاقها في عام 2017 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره اليوناني والقبرصي، لافتة إلى أن مواطني تلك الدول ممن زاروا مصر على إثر المبادرة أكدوا أن مصر هي بلادهم وليست اليونان أو قبرص.

وأوضحت أنه ومع إطلاق المبادرة، جرت عدة زيارات بالتعاون مع الوزير اليوناني والقبرصي لهؤلاء المواطنين في إستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، «روحتلهم ولقيتهم لسه محتفظين بشهادات ميلادهم المصرية والبطايق، ولما عزموني على الفطار في نادي بإستراليا كان فيه فول وفلافل»، مؤكدة أن الوزارة تعمل على نقل تلك المبادرة لأبناء الجيل الثاني والثالث لهؤلاء المواطنين، وستجرى رحلة لأبناء الجيل الثاني والثالث من أجل الذهاب للدول الثلاث، وفي المبادرة جرى اختيار 5 مواطنين من كل دولة ليزوروا الثلاث دول، وستكون أعداد الزائرين 15 شخصا.

وأشارت وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأبناء الجالية اليونانية والقبرصية التي عاشت في مصر من قبل قد أسعدته وهم للغاية، حيث أنهم متابعين للأخبار المصرية، ما استشعره الرئيس السيسي خلال مقابلته بهم، «المفروض الـ15 شخص دول هيعملوا مذكرة وتترفع للـ3 رؤساء من أجل تطوير مبادرة إحياء الجذور، وهوا ما يتماشي مع ما تمنحه القيادة السياسية للشباب بالمشاركة في صنع القرار».