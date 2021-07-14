أخبار مصر اليوم: عيد الأضحى بدون شيشة.. والغش في الثانوية العامة

تنوعت أخبار مصر اليوم، ما بين حكومية وأخرى خاصة بالثانوية العامة، فضلا عن ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك، وترأس اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، وأكد على حظر تقديم الأرجيلة «الشيشة» في المقاهي والأماكن الترفيهية، خلال عيد الأضحى المبارك.

حظر الشيشة

وبالإضافة إلى حظر الشيشة شدد «مدبولي»، على مراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وقراري وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية، فيما يخص فتح وإغلاق المحال التجارية، والمنشآت، والمطاعم السياحية، والمقاهي، وغيرها، مع التأكيد على حظر تقديم الشيشة، والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

امتحانات الثانوية العامة

وبخصوص امتحانات الثانوية العامة كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إحالة 82 حالة غش جرى رصدها في امتحانات الثانوية العامة 2021، حتى الآن، إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية في الوزارة رصد هذه الحالات خلال أول 5 أيام من الامتحانات، بواقع 8 حالات غش في امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية، و15 في امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية، و23 حالة غش في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة العلمية، و27 حالة في امتحان اللغة الاجنبية للشعبة الأدبية، و9 حالات في امتحان الرياضيات البحتة.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية الأزهرية قال الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان البلاغة، الذي أداه اليوم الأربعاء، طلاب القسم العلمي، مر بسلام دون مشاكل أو شكاوى.

وأكد «داود» أن غرفة العمليات التي تتابع سير امتحانات الثانوية الأزهرية، لم تتلق أي شكاوى من امتحان البلاغة، أو غيره، وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا توجد أي تسريبات للامتحانات سواء في القسم العلمي أو الأدبي، خاصة وأن الامتحانات تجرى بنظام البوكليت لا يمكن للطالب الخروج بالامتحان بعد انتهاء المادة المقررة أو تداوله».

مصحات الإدمان

ونيابيا تقدمت إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة، بشأن انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة.

وأوضحت فى طلبها أن مكافحة الإدمان قضية وجود، لا تقل أهميتها عن مكافحة الإرهاب، حيث يُعد الإدمان مُشكلة تُقوض فرص التنمية، وتهدد السلم الاجتماعي، نظرًا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة، وحوادث الطرق والمرافق العامة، وأشهرها فاجعة انتحار شقيق أحد المطربين، التي فتحت ملف مصحات الإدمان غير المرخص لها.

صلاة العيد

وبخصوص صلاة عيد الأضحى المبارك فقد أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، المساجد التي ستشهد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، مؤكّدا أنَّه سيجري السماح بالصلاة في المساجد الكبرى فقط التي تقام بها صلاة الجمعة، حاليا، محذرًا من فتح الزوايا والمصليات ومصليات السيدات.

وأكّدت وزارة الأوقاف، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بـ15 شرطًا، لفتح المساجد وأداء الصلوات بها، بما في ذلك صلاة عيد الأضحى 2021.

دار الإفتاء

من جانبها أعلنت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة على المال المودع بالبنك للعيش منه، حيث تلقت سؤالا يقول: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للعيش منه، أم على الريع «العوائد» فقط؟.

وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، بقولها إن: «الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع، إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول، ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة، والله سبحانه وتعالى أعلم».